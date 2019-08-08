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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizli’de deprem sonrası yaşanan heyelan anı kamerada Haberi

Denizli’de deprem sonrası yaşanan heyelan anı kamerada Haberi

Denizli heyelan

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Deprem Kamera 


- Denizli’nin Balkan ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Denizli’de 6 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Bir vatandaş otoyolda seyir halindeyken yaşanan heyelanı anbean görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görülüyor.
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