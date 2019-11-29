Denizli’de ‘DENMEK’ kadınlara umut olmaya devam ediyor

-Kadınların kurslardaki faaliyetlerinden değişik planlarda detay

-Kurslara katılan kadınlardan röp.

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( DENİZLİ )- DENMEK’in 32 kursunda kadınlar hem harçlıklarını çıkarıyor hem de becerilerini keşfediyor DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) kentin 7 farklı noktasındaki tesislerde ücretsiz kurslar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda DENMEK’te gerçekleştirilen ücretsiz kurslara katılan kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de ürettikleri ürünleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisinde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi’nde satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Bir süre önce 2019-2020 dönemi başlayan DENMEK'te ebru, kaligrofi, dikiş,halı kilim, tel kırma, dantel, saçaklama, örgü, seramik, tığ örgü çanta, dekoratif ahşap süsleme, tezhip, kağıt rölyef, takı tasarımı, kat'ı, hüsn'i hat, geleneksel Türk el nakışı, çini ve cam boncuk gibi 32 farklı branşta ücretsiz kurs verilmeye devam ediyor. Yoğun talep gören kurslara katılan kadınlar söz konusu hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtirken, kurslar sayesinde hem sosyal hayatlarına yeni bir renk geldiğini hem de ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade ediyor. “Kurslar bize terapi gibi geliyor” Kursların terapi gibi geldiğini kaydeden kadınlar Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi olmak üzere toplam 7 farklı noktada uzman eğitimciler eşliğinde el emeği göz nuru eserler üretiyor. “Değerlerimiz yaşatılıyor ve geleceğe aktarılıyor” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediyelerin görevinin sadece alt ve üst yapı çalışmaları yapmak olmadığını aynı zamanda kültürel değerlere de sahip çıkarak vatandaşların sosyal alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin tarihe, sanata ve kültüre her zaman sahip çıktığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "El sanatlarımızın yaşayarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Ücretsiz kurslarımızda bu değerlerimiz yaşatılıyor, geleceğe aktarılıyor. Ayrıca hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru eserlerini de satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Emek veren, katkı sağlayan ve bizlere güvenerek kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



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