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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'de çıkan yangınında alzaymır hastası hayatını kaybetti - DENİZLİ İzle

Denizli'de çıkan yangınında alzaymır hastası hayatını kaybetti - DENİZLİ İzle

- Jandarma ekiplerinin yanan evlerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alması - İtfaiye ekiplerinin yangında hayatını kaybeden kişinin cesedini cenaze aracına taşıması - Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının fenalık geçirmesi - İtfaiye ekibinin yangında yıkılan evlerde soğutma çalışması yapması - İtfaiye aracının sokakta bekleyişi Denizli 'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde üç evin kullanılamaz hale geldiği yangında 88 yaşındaki alzaymır hastası hayatını kaybetti.Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta Mehmet Bozdemir'in (88) evindeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bitişik haldeki 3 ev kullanılamaz hale geldi.Evde yapılan incelemede alzaymır hastası Bozdemir'in cesedi bulundu.Bozdemir'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinde aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma Cenaze Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı 

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