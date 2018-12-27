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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Denizli’de Büyükşehir Belediyesi vermediği hizmetin parasını aldı Haberi

- Denizli’de Büyükşehir Belediyesi vermediği hizmetin parasını aldı Haberi

-vatandaşın elinde fatura ile görüntüsü

İhlas Kanalizasyon Muhabir Su Faturası Hayvan 

--faturadan görüntü
--Resul Kar ile röp
--faturanın orijinal resmi

( DENİZLİ )- Kanalizasyonu olmayan mahallede su faturasından atık su bedeli tahsil ediliyor- Belediye kanalizasyon olmayan köye atık su bedeli kesti DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), kanalizasyon sistemi olmayan abonelerinden atık su bedeli alması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, “Atık suyumuzu kendi imkanlarımızla çukurlara aktarıyoruz. Verilmeyen hizmetin parası alınıyor. 90 TL’lik faturanın 35 TL’si atık su bedeli” diye belediyeye tepki gösterdi. Pamukkale ilçesi Kavakbaşı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, DESKİ, abonelerinden vermediği hizmetin parasını aldığını öne sürdü. Mahallelerinde kanalizasyon olmadığı halde kanalizasyon hizmeti olarak alınan ‘Atık Su Bedeli’nin kendilerinde alındığını ifade eden vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Evlerinde kanalizasyon olmadığını ve atık suların kendi imkanlarıyla açtıkları çukurlara gittiğini aktaran Resul Kar, mahallede bulunan babasına ait abonelikte 90 TL’lik faturanın 35 TL’sinin atık su bedeli olarak alındığını kaydetti.
Atık suların kendi açtıkları çukurlara gittiğini ifade eden Kar, belediyeye gidip şikayette bulunacağını söyledi.

Kendilerine verilmeyen hizmetin parasının alındığını belirten Kar, “Tüm abonelerden her fatura kesiminde bu şekilde para alıyorlar. Yaklaşık 600 nüfuslu bir köy burası, vatandaşların bazıları su ile hayvanlarına bakıyor. Onlara da 200-300 lira fatura geliyor, bu miktarın yarısı atık su parası oluyor. Bizi verilmeyen hizmetten para alınıyor” dedi.
“Encümen kararı, alacağız” dediler Kavakbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Bali, mahallede kanalizasyon bulunmamasına rağmen tüm abonelerden bu bedelin alındığını söyledi.

Bali, mahallelerinde yaklaşık 250 abonenin bulunduğunu, belediyeye “Atık Su Bedeli” konusunda itirazda bulunduklarını ancak, Belediye Encümen kararı gereği bu paranın kendilerinden alınması gerektiğini kaydetti.
Bali, bedelin sadece kendilerinden değil çevre köylerden ve mahallelerden de alındığın belirterek “Çevre köylerden de alınıyor, sadece burası değil. 70 lira su bedeli, 42 lira atık su bedeli alınıyor. Vatandaş 112 lira fatura ödüyor” diye konuştu.
DESKİ vidanjör ücreti almıyor DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör ise olayla ilgili İhlas Haber Ajanası

muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili çevre kanunun 11. maddesinin ikinci bendine göre faturanın düzenlendiğini ve yasal olarak atık su bedelinin faturaya yansıltıldığını söyledi.

Bazı kentlerde bu bedelin alınmadığını bunun yerine vidanjör gönderilip onun ücretinin vatandaşlardan alındığını ancak DESKİ'nin vidanjörün ücretsiz olarak hizmet verdiğini kaydetti.
(Aİ-GC-
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