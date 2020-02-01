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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Polis araçlarından görüntü

Polis Bild Geri Dönüşüm Ağrı Merkez Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Cesetten görüntü
-Cesedi bulan Cemil Keskin röp.
-Polislerin ceset üzerinde inceleme yaparken görüntü

( DENİZLİ )- Cesedi geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslar buldu DENİZLİ

- Denizli’de boş bir arazideki orta yaşlardaki bir şahsın cesedi geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar tarafından bulundu. Yapılan ilk tespitlerde cesette darp yada yaralanma izlerine rastlanmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay Merkezefendi ilçesi Merkezefendi mahallesi 74 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Bölgede cam şişe ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri toplayan Cemil Keskin isimli şahıs arazide ki çalılıkların içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahısın öldüğünü tespit etti. Ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahısın isminin Nevzat E. olduğu belirlendi. Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen şahısın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan yapılan ilk tespitlerde şahısın cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
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