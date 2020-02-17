Denizli’de balık fiyatları vatandaşları memnun etmedi

-Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

-Balıkçı esnafından görüntü

-Balıklardan farklı açılarda görüntü

-Vatandaşların balık seçmesinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Vatandaş röportajı

-Balık temizlenmesinden görüntü

-Sebze satıcısı detay ve röportaj

-Balık halinden farklı açılarda detay



( DENİZLİ )- Balık pazarında hamsi ve sardalya 20 liradan alıcı buluyor- Balık halinde vatandaşlar sıraya girdi- Esnaf satışlardan memnun, vatandaş fiyatlardan şikayetçi DENİZLİ



- Havaların soğuk olması ile Denizli’de balık halinde hareketlilik devam ediyor. Esnaf fiyatların geçen yıllara göre aynı olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise fiyatların geçen aylara göre biraz yüksek olmasından şikayet etti. Kış mevsimi ile hareketliliğin arttığı balık halinde vatandaşlar balık almak için sıraya girdi. Vatandaşların kış mevsiminde düşük olması gerekirken, fiyatların biraz pahalı olduğunu söyledi.



Balıkçı esnafı fiyatların aynı olması ve çok fazla bir değişiklik göstermediğini söyledi.



Balıkların çeşitlilik açısından kış mevsimi ile birlikte arttığını ve hava şartlarının düzelmeye başladığını belirtti.

Mevsimsel olarak fiyatların ve balık çeşitliliğinin normal olduğunu belirten esnaf Ramazan Bozkır, “Balık fiyatlarımız yine aynı değişen bir şey yok sadece biraz fiyatlarda düşme var. Balıklar bollaşmaya başladı.

Hava şartları ise artık düzelmeye başladı.

Hamsimiz, sardalyamız, çupramız ve levreğimiz çok fazla balık çeşidi var. Mevsimine göre fiyatlar normal halkımız tercih ediyor. Taze günlük balık getiriyoruz. Hamsi ve sardalya 20 lira, çupra, levreklerimiz en düşük 35 liradan başlıyor. Aşağı yukarı 2-3 yıldır aynı fiyatlarımız hiç değişmiyor” dedi.

“Fiyatlar biraz pahalı” Balık satın almaya gelen vatandaş fiyatların genel olarak normal olduğunu bazı balık türlerinde fiyatların pahalı olduğunu belirten Fatma Solak, “Fiyatlar biraz pahalı, biz genelde deniz çuprası ya da tekir alıyoruz. Diğer balıkların pek tadını bulamadığımız için o ikisini tercih ediyoruz” dedi.

Balık halinde vatandaşlar balıklarını satın aldıktan sonra balığın yanında salata ve çeşitli yeşillikler ile esnaf Kamuran Erkenay’ın tezgahına uğrayan vatandaşlara tavsiyede bulundu. Esnaf Erkenay, “Balıkla beraber yeşilliklerde de satışlarımız iyi çok şükür, balığın yanında salata gerekli tercihleri yapıyorlar. Balıkla birlikte ağırlıkta roka, marul salatası yapıyorlar. Bunun yanında alternatif olarak dereotu, nane, tere, ekşi kulak ve taze soğan tercih edenlerde var. Ama ben şöyle söyleyeyim marul, roka ve limon tavsiye ediyorum” dedi.





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