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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli'de ayçekirdeğinin kalitesi ve verimini arttırma çalışması

Denizli'de ayçekirdeğinin kalitesi ve verimini arttırma çalışması

- - Protokol imza töreni - Çal ilçesinde tarım arazisi incelemeDENİZLİ (AA) - Denizli 'de çerezlik ayçekirdeğinin kalitesi ve veriminin arttırılması için çalışma başlatıldı.Pamukkale Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan törende, bölgede yetiştirilen çerezlik ayçiçeği beyaz ve kırkağaç köy popülasyonlarının iyileştirilerek yöreye uygun çerezlik hibrit çeşitlerin geliştirilmek için Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında protokol imzalandı. Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çerezlik ayçekirdeği üretim merkezi haline gelmelerine rağmen son yıllarda verimin azalmasından dolayı üretimin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Tüketicinin siyah ayçekirdeğini tercih etmesinin ardından talebin karşılanamadığı için çözümün ithal çekirdekten karşılanmaya çalışıldığını belirten Şahin, özellikle Çin'den ithal edilen siyah ayçekirdeğinin piyasada yerli çeşitlerin önüne geçtiğine dikkati çekti.Şahin, ithal çekirdeğin önüne geçebilmek için ilk etapta Tavas ilçesinde hibrit tohumlarıyla deneme üretimlerine başladıklarını ve olumlu sonuçlar almaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu:"Tavas'ta yetiştirmeye başladığımız yerli beyaz ayçekirdeği, Metin bey, Çetin bey, Ahmet bey ve Kırkağaç çeşitlerinin hibrit versiyonlarını geliştirip verimliliği ve kalitesi yüksek ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Çal ilçesindeki meslek yüksekokulundaki 400 dönümlük arazide de siyah ayçekirdeği ile yerli tohumlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Yaptığımız incelemelerde verimli ve kaliteli ürünler tespit ettik. Ekim ayında yapacağımız hasatla da bunları yerli üreticilerimize dağıtmayı hedefliyoruz."Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise Denizli yöresinin çerezlik ayçekirdeği üretiminde ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığının farkında olduklarını ve şu ana kadar tescil edilen hibrit çerezlik ayçekirdeklerini geliştirerek başta Denizli olmak üzere ülkede ihtiyaç duyulan diğer bölgelere dağıtımının yapılacağını ifade etti.
Yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığı proje kapsamında hem piyasa hemde üreticisi için kaliteli ve verimi yüksek çerezlik ayçiçeği yetiştirilerek ithal çekirdeğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İmza Töreni Tarım Ayçekirdeği Tarım Arazisi Yerli Tohum 

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