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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'de asayiş uygulaması

Denizli'de asayiş uygulaması

- Uygulamadan detay - Polis ekiplerinden detay - Durdurulan araçlarda arama yapılmasıDENİZLİ (AA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kara yollarında asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, KOM, narkotik ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.Ekipler, Denizli - Antalya kara yolu Kelleci Kardeşler mevkisinde durdurulan araçlarda ve içerisindeki yolcular üzerinde arama yaptı. Denizli - Ankara kara yolu Çetin Beton noktasında ise şehirler arası yollarda otobüsler durdurularak yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada, bazı araçlarda dedektör köpeğiyle de arama işlemleri gerçekleştirildi.
Denetime katılan ekipler, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı, evraklarında eksiklik bulunan sürücülere para cezası kesildi.Genel asayişin, huzur ve güvenin sağlanması, kamu düzeninin korunması, şüpheli araçların durdurularak gerekenin yapılması amacıyla yapılan uygulamaya 100 polis katıldı.

Polis Para Cezası Narkotik Şüpheli Araç Özel Harekat Polisleri 

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