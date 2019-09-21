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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de akıl almaz olay...Birlikte yaşadığı kadının evini karıştırınca yanlışlıkla başka kadını vurdu

Denizli’de akıl almaz olay...Birlikte yaşadığı kadının evini karıştırınca yanlışlıkla başka kadını vurdu

Olayın gerçekleştiği yerden görüntü

İlk Müdahale Hastane Karahisar Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Vurulan kadının fotoğrafı

( DENİZLİ )- Dini nikahlı eşinin evi yerine yanlışla yan daireyi kurşunladı- Olayla hiçbir ilgisi olmayan kadın açılan ateşte ağır yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de bir şahıs karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalanırken, yanlışlıkla vurulan kadın ise kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali K., isimli şahıs dini nikahı ile birlikte yaşadığı G.K., isimli kadın ile bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile aralarında birkaç gün önce yine tartışma çıktı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.’nin oturduğu binanın önüne otomobil ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K., isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Sevgi G., (50) isimli kadını vurdu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sevgi G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Sevgi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaçan şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı! Olay sonrası otomobil ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Afyonkarahisar polisi tarafından gözaltına alınan şahsın Denizli’ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.
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