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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Denizli’de 22 bin 457 aday AYT sınavına girdi İzle

Denizli’de 22 bin 457 aday AYT sınavına girdi İzle

sınavın yapıldığı okuldan genel görüntüler

Takvim Öğrenciler Sınav Takvimi 

-okula giriş yapan öğrenciler
-bekleyen veliler
-sınav kağıdı ile bekleyen öğrenciler
-okul giriş kapısından detay
-veliler ile röp
-bekleyen velilerden detay

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Denizli’de başladı.
Kentte 22 bin 457 aday, 70 sınav merkezinde bin 235 solanda sınava girdi. Saat 10.15’te başlayan sınav, 13.15’te sona erecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15’te başladı.
Kentte 22 bin 457 aday 70 sınav merkezinde bin 235 salonda saat 10.00’a kadar binalara giriş yaptı. Adaylara soruların cevaplandırılması için 180 dakika süre verildi.
YKS’nin diğer son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise bugün saat 15.45’te yapılacak. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
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