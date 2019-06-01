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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de 12 bin 600 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Denizli'de 12 bin 600 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Bekleyen ailelerden görüntü

Matematik Sarılar Matem Öğrenciler 

-kapıların açılması ile ailelerin okula girmesi
-Sınav binasından çıkan öğrenciler
-Öğrenciler ile röp.
-Bekleyen veli ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de iki oturumdan oluşan LGS sınavında öğrenciler ile birlikte aileler de heyecan ve stres yaşadı. 12 bin 600 öğrenci sınava katıldı.
Denizli’de ortaokul öğrencileri bugün liseye girebilmek için iki oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ter döktü. 43 okulda yapıldığı öğrenilen sınava 12 bin 600 öğrenci katıldı.
Sınavda öğrenciler soruların genel olarak kolay olduğunu belirtti.
Aileler, öğrenciler ile birlikte 155 dakika boyunca ter döktü. Sınav bitiminde kapıların açılması ile birlikte aileler çocuklarını sınav binasının önünde karşıladı. İkinci oturumdan daha stresli çıkan öğrencileri aileleri sarılarak destekledi. Genel olarak ilk oturumun daha kolay olduğunu söyleyen öğrenciler ikinci oturumdaki matematik bölümünün zorladığını belirtti.
Geçen yıl sınavdan düşük puan çok fazla öğrenci olduğu için bu yıl çok fazla çalıştıklarını ifade eden Elif Nur Yılmaz, “Eğitim sistemi geçen yıla göre çok değiştiği için sabah endişeliydim. Sınav bence basitti. Yıl boyunca tüm arkadaşlarım ile beraber çok çalıştığımı düşünüyorum" dedi.
Sınavdan çıktıktan sonra daha fazla stres olduğunu belirten Murat Kaya, sınavının iyi geçtiğini söyledi.

Çocukla ile birlikte bu sıcakta velilerin de stres yaşadığını vurgulayan Mehmet Yeşilkaya, kimliğinde fotoğrafı olmayan bir çocuğun sınava alınmadığını kaydetti.

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