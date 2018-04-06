Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamaya hazırlanıyor

Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamaya hazırlanıyor

Kongrenin yapılacağı salondan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Kaldırımlar 

-Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in incelemeler yapması
-Salon ve çevresindeki cadde ve sokaklardaki polis bariyerlerinden görüntü
-Binalara asılan bayrak ve posterlerden görüntü
-Çalışma yapan işçilerden görüntü
-Vatandaşlar ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak AK Parti Denizli İl Kongresi’nin gerçekleştirileceği spor salonunda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın öğleden sonra 16.00’da Denizli’de olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapılacak patisinin il başkanlığı kongresine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre öncesinde vatandaşlara da seslenmesi bekleniyor. Kongrenin yapılacağı spor salonunda belediye tarafından başlatılan hummalı çalışma devam ediyor. Spor salonuna çıkan cadde ve sokaklardaki kaldırımlar polis tarafından demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir kongre için spor salonunda alınan güvenlik önlemlerini yerinde incelerken, ayrıca gerek gördüğü yerlerde güvenlik önlemi alınması konusunda da yardımcılarına gerekli talimatları verdi. Belediye ekipleri ise spor salonunun çevre düzenlemesi, temizliği ve salonun eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışma yaptı. Kongrenin yapılacağı salonun çevresindeki binalara Erdoğan’ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları da asıldı. Salonda vinç yardımıyla ses ve görüntü sistemleri de hazırlanmaya başlandı. Bugün öğleden sonra hız kazanan hazırlık çalışmalarının yarın programın başlayacağı saate kadar sürmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı