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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Törenin yapılacağı alan ve caddelerden görüntü

Polis Lyon Nikah Töreni 

-Tören alanına asılan Türk bayraklarından görüntü
-Polis bariyerlerinden görüntü
-Polislerin çalışma yapmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği Denizli programı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, güvenlik önlemlerinin üst seviyede olması dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de gerçekleştireceği programı kapsamında eski Ekonomi Bakanlarından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci’nin nikah törenine katılıp ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL’lik 275 projenin açılışını gerçekleştireceği törene katılacak. Törenin yapılacağı alan ve çevresi polis bariyerleri ile kapatılmaya başlandı. Program kapsamında 15 ilden gelen toplamda 4 bin 250 polisin görev yapacağı ayrıca yarın Atatürk ve İstiklal Caddeleri ile Gazi Bulvarı’nın trafiğe kapalı olacağı kaydedildi. Törenin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’de incelemelerde bulunarak güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. (GC-
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