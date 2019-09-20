Denizli Büyükşehir Belediyesinden CHP’li Kazım Arslan'a büyük vefa

-Başkan Zolan konuşma



( DENİZLİ )- Arslan'ın ismi doğup büyüdüğü topraklarda yaşatılacak- Başkan Zolan: "Tavasımıza ve ülkemize birçok katkıda bulunmuştur” DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tavas Belediyesi, Tavas ilçesinin Solmaz Mahallesi’nde doğup büyüyen merhum CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’a vefa örneği gösterdi. Geçen ay, Tavas Belediye Meclisi'nde alınan Milletvekili Arslan'ın isminin memleketindeki bir caddeye verilmesi kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da 16 Eylül'de oy birliğiyle kabul edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Eylül ayı toplantılarının son birleşiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tavas Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan 7 Ağustos 2019 tarih ve 114 sayılı karar görüşüldü. Görüşmede, 7 Haziran 2019'da vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin doğup büyüdüğü Tavas ilçesinin Solmaz Mahallesi'ndeki bir caddeye verilmesi karara bağlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisince 16 Eylül 2019'da oy birliğiyle kabul edilen karar ile CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın isminin, doğup büyüdüğü Tavas ilçesinin Solmaz Mahallesi’nde bulunan Yavuz Caddesi’ne verilmesi onaylandı. Merhumun ismini doğup büyüdüğü topraklardaki "Kazım Arslan Caddesi" ile ölümsüzleştiren Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Milletvekili Arslan'a vefa örneği gösterdi. “Arslan’ın isminin memleketinde yaşatılması çok anlamlı” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oy birliği ile alınan kararın ardından yaptığı konuşmada, Denizli ve Türkiye'ye hizmet edenlerin her zaman saygı, minnet ve şükranla anılacağını belirtti.

Başkan Osman Zolan, “Çok değerli milletvekilimiz Kazım Arslan Bey'in vefatı bizi derinden üzdü. Kendisi Denizlimize, Tavasımıza ve ülkemize birçok katkıda bulunmuştur. Tabii ki şehrimize ve ülkemize hizmet eden şahsiyetlerin ve değerlerin isimlerinin yaşatılması, geleceğe aktarılması için cadde, sokak veya değişik mekanlara isim verilmesi önemli” dedi.

Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın isminin memleketinde yaşatılmasının anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, "Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.



