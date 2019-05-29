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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

Mezarlıklarda yapılan temizlikten farklı planlarda görüntü

Telefon Hattı Bayram Tedbirleri Ağrı Merkez 

-Mezarlıklardan drone görüntüsü
-İtfaiyeden görüntü
-Çağrı merkezinden görüntü

( DENİZLİ )- Kentteki bin 50 mezarlıkta temizlik çalışması başladı DENİZLİ

- Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm tedbirleri almaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapmaya başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ramazan Bayramı sebebiyle mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde bulunan bin 50 mezarlıkta bakım ve temizlik çalışmaları yapılarak, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getiriliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tüm tedbirlerini de almaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturarak, halkın acil ihtiyaçlarını anında karşılayacak. Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problemler için "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" tatil boyunca hizmet verecek.
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