Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis ve kar yağışı

--Kar yağışından görüntü

--Kar yağan yerlerden görüntü

--Uyarı levhalarından görüntü

-Sürücüler ile röp.



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de aniden soğuyan hava olumsuzlukları da beraberinde getirirken kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şehirler arası yollarda sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu. Özellikle Denizli-Antalya karayolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı sonrası Cankurtaran diye adlandırılan bölge adeta beyaza büründü. Kar yağışına yoğun sisli havada etkilenince sürücüler trafikte ilerlemekte yer yer zorlandı. Trafik polisi ekipleri ise yolda sürekli devriye gezerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarak trafik güvenliğini sağladılar. Yolda aracına ve kendisine güvenemeyen bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini beklediler. Herhangi bir kazanın rastlanmadığı bölgede yol şartları zorlaşmış durumda. , (GC-

