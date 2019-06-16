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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Denizleri kirleten hayalet ağlara karşı mücadele Haberi

Denizleri kirleten hayalet ağlara karşı mücadele Haberi

Baltık Denizi'nde tonlarca ağırlıktaki plastik balıkçı ağları denizi kirletip canlıları tehdit ediyor. Bu hayalet ağların ortadan kaldırılması, çevre aktivistleri ve yetkililer için büyük bir sorun. Alman dalgıç Sabine Kerkau, gönüllü olarak ekibiyle birlikte her yıl Baltık Denizi'ne dalıp hayalet ağları yüzeye çıkarıyor.

Hayalet 

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