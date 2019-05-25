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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizkurdu-2019 Tatbikatı - İSTANBUL İzle

Denizkurdu-2019 Tatbikatı - İSTANBUL İzle

- Tatbikatı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçişleri - Tatbikatı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçtiİSTANBUL (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu - 2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Cumhuriyeti tarihinin en büyük tatbikatında görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu. Gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Hücumbot Baros Savaş Gemisi Tatbikat Riva 

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