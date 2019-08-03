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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizin temiz olduğunu kanıtlamak için milletvekili denize girdi İzle

Denizin temiz olduğunu kanıtlamak için milletvekili denize girdi İzle

Sahilin görüntüsü

Hafta Sonu Deniz Turizmi Yıldızlı Aşırı Yağış Milletvekili 

-Vatandaşlardan denizde görüntüsü
-Mavi Bayrak görüntüsü
-MHP Milletvekili Ümit Yılmaz’ın yüzerken görüntüsü
-MHP Milletvekili Ümit Yılmaz’ın açıklamaları detay

( DÜZCE ) - MHP Milletvekili Ümit Yılmaz: - “Vatandaşlarımız da gelip çok rahat denize girebilirler" DÜZCE

– Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel ve su baskınlarının ardından Karadeniz’e bağlanan derelerden gelen çöplerin denize karıştığı iddiaları Akçakoca ilçesinde deniz turizmine etkiledi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da Akçakoca’da temiz olduğunu göstermek için denize girerek vatandaşların da rahatça girebileceğini söyledi.

Düzce’de 18 Temmuz’da yaşanan sel ve su baskınlarının ardından özellikle yaz aylarında deniz turizmi ile ünlü olan Akçakoca ilçesinde turizmini etkiledi. Sel nedeniyle ilk günlerde oluşan kirlilik nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı. Ancak daha sonra yapılan temizleme çalışmaları su analizlerinde deniz suyu kalitesinin denize girmek için uygun olduğu ve insan sağlığını etkilemeyeceği bildirildi.
Buna rağmen Kurban Bayramı tatili için Akçakoca’da rezervasyon yaptıran bir çok tatilci rezervasyonlarını iptal ettirdi. Bunun yanında hafta sonu tatilcilerinin de denize girme oranlarında azalma gözlendi. Milletvekili denize girdi MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da, girilebildiğini göstermek için denize girdi. Uzun süre denizde yüzen Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca denizinin kirli olmadığını girilebildiğini belirterek, “Görüyorsunuz bizde çok rahatlıkla denize girebiliyoruz. Vatandaşlarımız da gelip çok rahat denize girebilirler. Akçakoca mavi ile yeşilin kucak kucağa geçtiği, Batı Karadeniz’in en güzel günbatımı izleyebileceğiniz bir şehir. Balığın en tazesini yiyeceğiniz, piknik yapabileceğiniz bir alandır. Düzce’nin diğer turizm merkezleriyle çok yakındır. Bütün vatandaşlarımıza, bütün dünya insanlarını Akçakoca’ya davet ediyoruz. 3 sahilimizde biliyorsunuz mavi bayraklı. Akçakoca’nın bir başka özelliği ise Türkiye’de ilk mavi bayrak alan plajlarının olmasıdır. En büyük avantaj Ankara ve İstanbul’dan araçla 1 ya da 2 saatte gelebileceğiniz deniz noktası. Ankara’nın deniz, İstanbul’un ise sayfiye alanı diyebiliriz” dedi.
Su analizleri yapıldı Deniz suyu analizlerinin yapıldığını işaret eden Milletvekili Yılmaz, “Konaklama ile ilgili olarak otellerimiz var, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı. Bunun yanı sıra pansiyon imkanları oldukça müsait. Gelmek isteyen vatandaşlarımızın konaklamadan yana sıkıntıları olmasın. Her zaman konaklamak için Akçakoca insanının misafirperverliğinden faydalanabilirler. Ne koku ne kirlilik var denizde. Bir dönem aşırı yağışlardan dolayı deniz bulanıktı ama 2 gün içinde geçti ve şuanda çok rahatlıkla denize girilebilir. Su analizleri de yapıldı. Denize girilmesine hiçbir sakınca yok” diye konuştu.
Milletvekili Yılmaz daha sonra jet skiye binerek denizde tur attı.
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