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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizin ortasında duba üzerinde kahvaltı yaptılar İzle

Denizin ortasında duba üzerinde kahvaltı yaptılar İzle

Denizli'de kahvaltı yapanlar

Biz De Varız 

-Alparslan öz ile röportaj
-Cemal ihtiyaroğlu ile röportaj
-İbrahim Cerrahoğlu ile röportaj
-İrfan Akar ile röportaj

( ORDU - ÖZEL) ORDU

- Ordu'da 4 arkadaşın denizin ortasındaki duba üzerinde kahvaltı yapmaları dikkat çekti. Ordu'nun Ünye ilçesinde Alparslan Öz, İrfan Akar, İbrahim Cerrahoğlu ve Cemal İhtiyaroğlu isimli 4 arkadaş deniz dubası üzerinde kahvaltı yaptılar. Denizin dalgalarına rağmen ilk defa böyle bir macerayı Karadeniz'de gerçekleştirdiklerini söyleyen arkadaşlar, vatandaşlarında şaşkınlığına yol açtı. Kahvaltı yapan arkadaş grubunda yer alan Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar," Biz her sabah burada yaklaşık 8 kilometrelik bir parkurda yürüyüş yapmaktayız. Pazar günleri bir planım yoktu. Geldiğim de Cemal abi kahvaltı hazırlıyordu. Sağ olsunlar zaman zaman burada kahvaltı yaptıklarında bizi de davet ediyorlardı. Cemal abi biz de varız bizi de alır mısın dedik. Kendiside bugün biraz farklı bir şey yapacağım size dedi.
Böyle bir şey yapacağını açıkçası düşünmemiştik. Yürüyüşümüzü bitirdik. Kendisi tekneye bindi bize de 'Kanoyla gelin size denizin ortasına gidiyoruz' dedi.
Planlamadığımız bir olaydı ve çok değişik oldu. Düşsek de denizin ortasın da kalsak da hiç umurumuz da olmadı. Çok güzel ve zevkli oldu" dedi.

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