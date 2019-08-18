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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
'Denizimize Sahip Çıkıyoruz' etkinliği

'Denizimize Sahip Çıkıyoruz' etkinliği

Başdanışman Tuncer konuşması

Lyon Sudan 

-TÜRÇEV Koordinatörü konuşması detay
-Temizlikten detay
-Plaket takdimi
-Genel ve detay

( ANTALYA ) "Denizimize Sahip Çıkıyoruz" etkinliği- Gün batımında plajda çöp topladılar ANTALYA

- Lara plajinda düzenen Mavi Bayrak etkinliğinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Avukat Cansel Çevikol Tuncer, "Halk plajları anlamında Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödülü halk plajına sahip belediyeyiz ve geçen sene 16 olan sayımızı bu sene 2 arttırarak 18'e çıkarttık" dedi.
Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve plajda temizlik hareketi başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı işbirliği ile Lara Halk Plajı'nda "Denizimize Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile vatandaşlar Lara Plajı'nda temizlik yaptı. "Gazipaşa ve Demre'ye mavi bayrak" Etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Avukat Cansel Çevikol Tuncer, Antalya'nın her yıl en az 13 buçuk milyon turist ağırladığını aktardı. Antalya'nın en büyük güzelliğinin deniz olduğunu belirterek, "Bu güzelliği korumanın çok büyük sorumluluğunu taşıyoruz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi sorumluluğu yerine getirmek üzere çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu sene Antalya Büyükşehir Belediyesi halk plajları anlamında Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödülü halk plajına sahip belediyedir ve geçen sene 16 olan sayımızı bu sene 2 arttırarak 18'e çıkarttık" diye konuştu.
Gazipaşa'nın geçen yıl bir mavi bayrağını kaybettiğini hatırlatan Tuncer, onu geri kazandıracaklarını, ayrıca Demre'ye de mavi bayrak kazandıracaklarını dile getirdi. TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, bir Plajı mavi bayrak ödülü alabilmesi için geri planda çok ciddi bir emek harcandığını belirtmem lazım. Plajın mavi bayrak alabilmesi için her 15 günde bir sudan numune alınır" dedi.
Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve plajda temizlik hareketi başladı.

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