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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Denize giren kişi boğuldu - TEKİRDAĞ

Denize giren kişi boğuldu - TEKİRDAĞ

- Denizden görüntüler - Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tekirdağ 'da denize giren kişi boğulduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Beyazköy mevkisi sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyafetleri üzerinde kıyıda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkarılan Atakan Ören (52) ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ören, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Her gün yüzmeye sahile geldiği öğrenilen Ören'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli yarbay olduğu belirtildi.

Yüzme Polis Bild 

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