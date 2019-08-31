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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denize giren kişi boğuldu - KOCAELİ

Denize giren kişi boğuldu - KOCAELİ

- Boğulan kişinin hastaneye sevki Kocaeli 'de denize giren kişi boğulduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.Sakarya'nın Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken Pembe Kayalar mevkisinde denize giren Mehmet Sağlam (50), dalgalara kapılarak kayboldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Sağlam kurtarılamadı.Sağlam'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Hastane Deniz Polisi Cenaze Sahil Güvenlik 

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