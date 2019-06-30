Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi - KOCAELİ

Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi - KOCAELİ

- Kerpe plajından görüntüler, - Sağlık ekiplerinden detay - Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlere müdahale görüntüleri - Görgü tanıkları ile röportajlarDenize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.Alınan bilgiye göre, denize girmek için ailesiyle Bolu'dan Kerpe plajına gelen İsmail B. (14) ile ablası Emine B. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Oyun oynadıkları düşünülerek ilk etapta müdahale edilmeyen abla ile kardeşi, su yutmaları nedeniyle fenalaşmaları üzerine vatandaşlarca kurtarılarak sahile çıkartıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri ile bölgede faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenlerinin ilk müdahaleyi yaptığı kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı