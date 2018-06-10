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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Denize giren iki çocuk boğuldu - KOCAELİ

Denize giren iki çocuk boğuldu - KOCAELİ

- Çocukların denizden çıkarılması - Ambulanslara bindirilmesi - Yakınlarının sinir krizi geçirmesi Kocaeli 'de denize giren iki çocuk boğulduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde denize giren iki çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (11) ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde serinlemek için denize girdi.İsmi henüz öğrenilemeyen çocuğun, bir süre sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu söyleyerek çevredekilerden yardım istemesi üzerine, durum polise bildirildi.
Bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Özpolat ve Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Özpolat ve Temel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinden uzaklaşan ismi öğrenilemeyen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis Deniz Polisi Sudan Sağlık Ekipleri 

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