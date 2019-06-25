Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdi

Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdi

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Su Sporları Uttu 

-vatandaş ile röp.
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde denize giren baba ile oğlu boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, deniz yatağı ile denize açılan Miran Berat Şirin (7), biraz açıldıktan sonra denizde çırpınmaya başlayınca, baba Zafer Şirin de (32) denize atladı. Denizde boğulmamak için mücadele eden baba-oğulun imdadına Ören plajında su sporları yapan gençler yetişti. Bir hayli su yuttuğu belirlenen baba-oğul Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Zafer Şirin, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı