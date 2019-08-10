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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denize giren asker boğulmaktan son anda kurtarıldı Haberi

Denize giren asker boğulmaktan son anda kurtarıldı Haberi

Şahsın denizden çıkarılması

( SAMSUN ) SAMSUN

Boğulma Tehlikesi Hastane Cankurtaran Sağlık Ekipleri 


- Samsun’da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olduğu öğrenilen T.K.(20), arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir, Mustafa Turhan ve Gökay Cansız hiç vakit kaybetmeden denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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