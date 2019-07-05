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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Denize düşmek üzere olan minibüs kurtarıldı - MUĞLA

Denize düşmek üzere olan minibüs kurtarıldı - MUĞLA

- Olay yerinden görüntüler - Askıda kalan minibüsten detaylar - Tekneden ve içerisindeki yolculardan görüntüler - Minibüsün vinçle kaldırılması Denize düşmek üzere olan minibüs kurtarıldı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan belediye minibüsü, limanda bağlı bulunan günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı - Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan ve bir gezi teknesine çarparak askıda kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Bodrum Belediye Meydanı'nda, Sinan Avcıoğlu'nun idaresindeki 48 V 0402 plakalı belediye hizmet minibüsü, meydanda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.
Bulunduğu yerden yaklaşık 20 metre geri kayan minibüs, limanda bağlı bulunan ve içerisinde yolcuların bulunduğu günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı.Yolcuların bir süre panik yaşadığı olayda, yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Belediye minibüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili araçta teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

Polis Gezi Teknesi 

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