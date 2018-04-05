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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Denize düşen yaşlı adam kalp masajıyla hayata döndürüldü

Denize düşen yaşlı adam kalp masajıyla hayata döndürüldü

Deniz düşen vatandaş

Masaj Kalp Masajı Gesi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Bota alınması
-Vatandaşa müdahale edilmesi
-Karaya çıkartılması
-Kalp masajı yapılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Yenikapı’da sahilde yürüyen 81 yaşındaki adam denize düştü- Deniz Arama ve Kurtarma Birliği tarafından denizden çıkartılan adam kalp masajıyla hayata döndü İSTANBUL

- Yenikapı Sahilinde yürüyen 81 yaşındaki adam dengesini kaybederek denize düştü. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından son anda kurtarılan adam, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 81 yaşındaki Kibar Sancar henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamı boğulmaktan son anda kurtardı. Denizden çıkartılarak bota alınan adama dakikalarca kal masajı yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Sancar hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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