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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denize düşen turist, polis ekipleri tarafından kurtarıldı Haberi

Denize düşen turist, polis ekipleri tarafından kurtarıldı Haberi

Olay yeri görüntüsü

Kıyı Emniyeti Deniz Polisi Sahil Güvenlik Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Boğulan şahıstan detay
-Deniz polisi,kıyı emniyeti,sahil güvenlik ve ambulanstan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Çatladıkapı Sahili'nde denize düşen İranlı turist, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Olay Fatih Çatladıkapı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre İran vatandaşı Jevat Jagri (21) isimli genç sahilde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar deniz de bulunan İranlı turisti şahsı denizden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs daha sonra olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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