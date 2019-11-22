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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

- Sudaki köpeğin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması

Sokak Köpeği Köpek Bild Sudan Harekete Geç 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekipler, tarafından kurtarıldı. Akarca Mahallesi 3. Etap sahil bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre suda kaldığı belirtilen köpeği, kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkat çekti. Bitkin haldeki köpek boynuna geçirilen kanca yardımıyla sudan çıkartıldı. Denizden çıkan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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