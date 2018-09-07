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( İSTANBUL )- Helikopterin enkazını bulmak için balık adamlar denizin dibine daldı- Balık adamların denize dalma anları havadan görüntülendi İSTANBUL



- Bostancı Sahilinde denize düşen helikopterin tekeri bulundu. Balık adamların denizin dibine dalarak sürdürdüğü enkaz arama çalışmaları havadan görüntülendi. Bostancı sahilinde dün denize düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı.

Bölgede Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları aralık vermeden devam ederken helikopterin tekerinin bulunduğu öğrenildi. Balık adamlar denizin dibinde yürüttükleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Balık adamların denize dalma anları ve yaptıkları arama çalışmaları havadan görüntülendi.

