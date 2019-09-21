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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denize düşen genci oltayla kurtardılar

Denize düşen genci oltayla kurtardılar

Denize düşen adamın ekipler tarafından ambulansa götürülmesi

Acil Servis Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale 112 Acil Servis Olta 

-Denizden çıkartıldıktan sonraki hali
-Olay yerinden detay
-Ambulansın gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren bir genç, balıkçılar tarafından oltayla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Ö. T. (36), denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ö.T.’nin yardımına burada oltayla balık tutan vatandaşlar koştu. Amatör balıkçılar oltayla genci kıyıya çekmeyi başardı. Çevredeki vatandaşlar, soğuk havada denize düşen ve titreyen gence “Allah seni çocuklarına bağışladı” dedi.
Ö.T.’ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Şahıs daha sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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