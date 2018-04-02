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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denize düşen balıkçı için arama çalışması - SAMSUN

Denize düşen balıkçı için arama çalışması - SAMSUN

- Denize düşen balıkçının yakınlarından görüntüler - Denize düşen balıkçının babası Hasan Danacı'nın konuşması - Arama kurtarma çalışmalarından detaylarGÜNCELLEME - Denize düşen balıkçı için arama çalışması - Samsun 'da tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürdürülüyor - Denize düşen balıkçının babası Hasan Danacı ve yakınları arama çalışmalarını sahilden takip ediyorARAMA ÇALIŞMASI VE BALIKÇININ BABASININ KONUŞMASI EKLENDİSAMSUN (AA) - Samsun 'da tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine Karadeniz'de arama çalışması yürütülüyor.Alaçam'ın 11 mil açığında dün balıkçı teknesinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.Deniz Yıldızı Tatbikatı'na iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemalreis Fırkateyni bölgede görevlendirilirken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopter ile dalış ekibi de arama çalışmalarına katılıyor.Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.Denize düşen Emrah Danacı'nın (23) babası Hasan Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, oğlunun tekneden ağ attığı sırada sendeleyerek denize düştüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin denizden ve havadan çalışma başlattığını dile getiren üç çocuk babası Danacı, "Havadan ve denizden çalışmalar sürüyor. Biz de kıyıda umutla bir haber bekliyoruz." diye konuştu.
Emrah Danacı'nın bekar olduğu, bir yakınının balıkçı teknesinde çalıştığı öğrenildi.

Balıkçı Teknesi Muhabir Harekete Geç Helikopter 

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