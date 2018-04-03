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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Denize düşen balıkçı - Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor - SAMSUN

Denize düşen balıkçı - Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor - SAMSUN

- Arama çalışmalarından detay - Baba Hasan Danacı ile röportaj Samsun 'da denizde kaybolan balıkçı - Alaçam ilçesinde tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması üçüncü gününde de devam ettiSAMSUN (AA) - Samsun 'da tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine Karadeniz'de başlatılan arama çalışması devam ediyor.Alaçam'ın 11 mil açığında önceki gün balıkçı teknesinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.Deniz Yıldızı Tatbikatı'na iştirak eden ve ihbar üzerine görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemalreis Fırkateyni bölgeden ayrılırken, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait iki bot ve dalış ekibi ile bir helikopter arama çalışmalarına katılıyor.Balıkçı teknesinde çalışan ve ağ bırakırken denize düştüğü belirtilen Emrah Danacı'nın (23) babası Hasan Danacı'nın ise kıyıdaki umutlu bekleyişi sürüyor.Danacı, AA muhabirine, oğlu bulunana kadar Yakakent Limanı'ndan ayrılmayacağını belirtti.
Oğlunun bir yakınlarına ait "Baba Muhsin" adlı teknede çalıştığını aktaran baba Danacı, "Benim oğlum için herkes seferber oldu inşallah oğlum bulunacak." diye konuştu.

Balıkçı Teknesi Muhabir Helikopter Umutlu Irak 

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