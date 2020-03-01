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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Denize açıldıkları lastik bot su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı - ÇANAKKALE

Denize açıldıkları lastik bot su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı - ÇANAKKALE

- Olaydan genel ve detay görüntülerDenize açıldıkları lastik bot su alan düzensiz göçmenler kurtarıldıÇANAKKALE (AA) - Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botlarının motoru arızalanıp su alınca Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Midilli'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, daha sonra denize açıldı.Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik merkezine götürüldü.

Nani Akkale Şili 

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