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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denizden gelen kar fırtınası kameraya böyle yansıdı İzle

Denizden gelen kar fırtınası kameraya böyle yansıdı İzle

KAR FIRTINASININ GELİŞİ

( ARTVİN )- Artvin Hopa'da denizden gelen kar fırtınası kameraya böyle yansıdıArtvin Hopa' ilçesinde deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınanın görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Artvin’de yoğun kar yağışı, Hopa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışı Hopa ilçesinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen fırtına görüntüsü yayınlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Kar Fırtınası Kamera Kar Yağışı 

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