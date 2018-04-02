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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denizdeki başıboş konteynerler incelenecek - KIRKLARELİ Haberi

Denizdeki başıboş konteynerler incelenecek - KIRKLARELİ Haberi

- Konteynerlardan ve çalışmalardan genel ve detay görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınacak.TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada limanı yakınına getirilen konteynerlar balıkçı tekneleriyle yardımıyla limana yaklaştırıldı.İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.Konteynerların karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerların içerisinin su dolu olmasından dolayı çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.Çalışmalar bölgeye gelecek ikinci vinç ile devam edecek. Konteynerlar karaya alınması sonrası incelenecek. Denizdeki konteynerlardan birinde kartonlar halinde sigaralar görünüyor.Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları müdahale etmişti.Türk sahillerine 50 mil mesafede bulunan ve ticari bir gemiden denize düşerek deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynerin başıboş şekilde deniz üzerinde sürüklendiği bilgisinin bölgede seyreden gemilerce iletilmişti.​Konteynerlerin mevkilerinin, görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile tespit edildiği ve yedeklenerek (halatla çekilerek) İğneada Limanı’na intikal ettirilmesi maksadıyla TCSG GÜVEN korveti görevlendirilmiş, konteynırlar dün limaa getirilmişti.

Uzunlu Güvenlik Önlemi Sigara İğneada Deniz Trafiği 

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