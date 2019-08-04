Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Denizde tekne ile mahsur kalan gençlere balıkçılardan yardım - DÜZCE

Denizde tekne ile mahsur kalan gençlere balıkçılardan yardım - DÜZCE

- Tekneden detay - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile röportaj - Akıntıya kapılan gençlerden Celal Sekinpınar ile röportaj - Limandan detaylarDenizde tekne ile mahsur kalan gençlere balıkçılardan yardım - Akçakoca Limanı'ndan denize açıldıktan bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine çağrıda bulunan gençlere bölgedeki balıkçılar ulaştı - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Değişik bölgeden ihbar geldiği için biraz zorlandık ama kısa sürede gençlere ulaştık. Sağ salim karaya çıkardık. Herhangi bir problem yaşamadık"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde denize açıldıktan sonra teknenin motorunun arıza yapması sonrası Karadeniz'de mahsur kalan gençleri kıyı balıkçıları kurtardı.Alınan bilgiye göre, Celal ve Güray Sekinpınar balıkçı teknesiyle Akçakoca Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı. Tekrar limana dönmek üzere motoru çalıştırmak isteyen gençler, motorun arıza yaptığını fark etti.Gençler, tekneleriyle akıntıya kapılmak üzere olduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgede bulunan ve çağrıyı alan Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ve limandaki balıkçılar, gençlere ulaşmak üzere 7 tekne ile Karadeniz kıyısında arama - tarama çalışması yaptı.Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Edilli Plajı mevkisinde rast geldikleri Celal ve Güray Sekinpınar'ın teknesini bağlayarak limana çekti.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ihbar gelir gelmez harekete geçtiklerini söyledi.

Karakaş, gençlerin tekneleri akıntıya kapıldığını ancak kısa sürede onlara ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli Sahil Güvenlik, 112 Acil Servis ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğünden gençlerin mahsur kaldığı yönünde bir ihbar geldi bize. Gençlerin akıntıya kapılma ihtimalinin olduğu söylendi. Bunun akabinde biz de limandan teknelerimizi çıkardık. Değişik bölgeden ihbar geldiği için biraz zorlandık ama kısa sürede gençlere ulaştık. Sağ salim karaya çıkardık. Herhangi bir problem yaşamadık."Celal Sekinpınar da akşam üstü tekneleriyle limandan çıktıklarını, benzinlerinin bitmesi ve ardından motorun arıza yapması sonrası mahsur kaldıklarını belirtti.
Sekinpınar, kendilerini kurtaran balıkçılara teşekkür etti.

Deniz Kıyısı Mahsur Kaldı Balıkçı Teknesi Muhabir Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı