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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Denizde sürüklenen lastik bottaki 17 göçmen kurtarıldı - AYDIN

Denizde sürüklenen lastik bottaki 17 göçmen kurtarıldı - AYDIN

- İl Göç İdaresi Müdürlüğünde bekletilen düzensiz göçmenlerden detaylarAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 düzensiz göçmen, bindikleri lastik bot sürüklenince Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Mavişehir açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde bulunan bottaki biri Filistin, ikisi Irak, 14'ü Suriyeli 17 düzensiz göçmeni kurtardı.Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurt Dışı 

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