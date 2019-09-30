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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizde rahatsızlanan turist hastaneye kaldırıldı - MUĞLA

Denizde rahatsızlanan turist hastaneye kaldırıldı - MUĞLA

- Turistin sahil güvenlik botundan inmesi - Ambulansa yürümesiDenizde rahatsızlanan turist hastaneye kaldırıldıMUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde denizde rahatsızlanan Alman turist, sahil güvenik botuyla kıyıya getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.Göcek Mahallesi Tersane Adası mevkisinde "Mazurka" isimli katamaranda tatil yapan Androas Gerhard Kirchner (58) aniden rahatsızlandı.Kirchner'in yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kıyıya gelen sağlık ekibi bota alınarak yardım çağrısı yapılan katamarana götürüldü.Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından bota bindirilen hasta, Göcek İskelesi'ne getirildi.
Daha sonra ambulansa alınan Kirchner, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Alman turistin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hastane Sağlık Ekibi Sahil Güvenlik Harekete Geç Yardım Çağrısı 

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