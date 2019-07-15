Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı İzle

- Sinop’un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kameralara yansıdı. Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyü Güllüsü mevkisi açıklarında bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan ve Türkeli’nin yaklaşık bin metre açıklarında oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sahil açıklarında başlayan hortum, 10 dakika sonra gözden kayboldu.
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