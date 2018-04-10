Denizde korkutan görüntü

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( İZMİR )- Deniz turuncuya büründü İZMİR



- İzmir'de turuncu renge bezenen deniz kıyısı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet ederken, turuncu renge mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olan planktonların neden olduğu anlaşıldı. İzmir'in Urla ilçesinde turuncu renge bezenen deniz kıyısı, ilçedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet eden vatandaşları rahatlatan açıklama ise uzmanlardan geldi. Deniz kıyısındaki turuncu rengin sırrının, denizde bulunan ve mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı plankton olduğu anlaşıldı. Planktonların suda çoğalması esnasında denizde rengin yer yer turuncu renge büründüğünü açıklayan uzmanlar, yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.



Plankton nedir? Plankton denilen tek hücreli canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere boyanır.

