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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Denizde kaybolan iki kişi aranıyor - MERSİN

Denizde kaybolan iki kişi aranıyor - MERSİN

- Mersin 'de denizde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları - Olay yerinden detaylar - Arama çalışmalarından detaylar Mersin 'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor - Anamur ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyorMERSİN (AA) - Mersin 'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Ören Antik Kenti yakınında denize giren Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal, akıntıya kapıldı.Şeker ve Bal'ın yükselen dalgalar nedeniyle gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Deniz polisi tarafından iki ayrı bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Yükselen 

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