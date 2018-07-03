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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Denizde davul zurnalı eğlence

Denizde davul zurnalı eğlence

Davul ve zurna çalan vatandaşların denizdeki görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Davul Zurna 

-Vatandaşların oynama görüntüsü
-Davulcu ve zurnacının denize girip çıkma görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de denize giden bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde suyun içerisinde doyasıya eğlendi. Mersin'in Silifke ilçesi Akkent sahilinde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp denize giren Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim adlı davul ve zurnacı çaldıkları oyun havalarıyla, vatandaşları eğlendirdi. Denizin içerisinde davul ve zurnayla eğlenen vatandaşlar, görenleri şaşırttı. Bu anlar, sahildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
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