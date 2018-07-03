Denizde davul zurna çalıp oynadılar - MERSİN Haberi

- Deniz içinde eğlenenlerDenizde davul zurna çalıp oynadılarMERSİN (AA) - Mersin 'de bir davul ve zurnacı, denize giren vatandaşların yüzdükleri alana kadar girip, davul zurna çalarak vatandaşları eğlendirdi.Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Mersin sahilleri dolup taşarken, hafta içi düğün olmaması nedeniyle sahildeki vatandaşları eğlendiren zurnacı Yusuf Ateş ve davulcu Ergün Mülayim, Silifke ilçesindeki Atakent sahilinde kumsalda güneşlenen vatandaşlara davul, zurna çalıp eğlendirdi.Daha sonra üzerilerini çıkaran ikili, davul ve zurnayı da yanlarına alıp, denizde yüzen vatandaşların yanına kadar suya girdi.Burada davul zurna çalan ikili, vatandaşları denizin içerisinde oynattı. Zaman zaman kendileri de suya batıp çıkan ikili, bir süre denizin içerisinde davul zurna çaldı.Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.