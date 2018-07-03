Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Denizde davul zurna çalıp oynadılar - MERSİN

Denizde davul zurna çalıp oynadılar - MERSİN

- Deniz içinde eğlenenlerDenizde davul zurna çalıp oynadılarMERSİN (AA) - Mersin 'de bir davul ve zurnacı, denize giren vatandaşların yüzdükleri alana kadar girip, davul zurna çalarak vatandaşları eğlendirdi.Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Mersin sahilleri dolup taşarken, hafta içi düğün olmaması nedeniyle sahildeki vatandaşları eğlendiren zurnacı Yusuf Ateş ve davulcu Ergün Mülayim, Silifke ilçesindeki Atakent sahilinde kumsalda güneşlenen vatandaşlara davul, zurna çalıp eğlendirdi.Daha sonra üzerilerini çıkaran ikili, davul ve zurnayı da yanlarına alıp, denizde yüzen vatandaşların yanına kadar suya girdi.Burada davul zurna çalan ikili, vatandaşları denizin içerisinde oynattı. Zaman zaman kendileri de suya batıp çıkan ikili, bir süre denizin içerisinde davul zurna çaldı.Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Salda Davul Zurna 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı