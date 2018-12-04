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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Denizde ceset bulundu - İZMİR İzle

Denizde ceset bulundu - İZMİR İzle

- Olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye ekipleri - Cesedin denizden çıkarılması - Cesedin taşınması İzmir 'de denizde ceset bulunduİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.Konak'taki bir alışveriş merkezi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi bulunduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.Cesedin üzerinden Murat İpekişen'e (18) ait kimlik çıktı.Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Öte yandan, cesedin yüz kısmında yaralar olduğu belirtildi.

Polis Alışveriş Bild Avcılık Alışveriş Merkezi 

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