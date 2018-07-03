Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

-Vatandaşlardan görüntü

-Cenazeden görüntü

-Namazdan görüntü

-Omuzlara alınarak cenaze aracına koyulması

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul’un Kartal ilçesinde sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve sonrasında hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde boğularak hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu’nun cenaze namazı Kartal Meydanda bulunan Merkez Camisinde ikindi namazına müteakiben kılındı. Kılınan cenaze namazında Kulaoğlu’nun babası ayağı kırık bir şekilde katıldı.

Namaz sırasında Eşi son kez bakarak cenaze sırasında sinir krizi geçirirken Serkan Kulaoğlu tabutu omuzlara alınıp cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracına koyulduktan sonra annesi tabutun koyulduğu araca gelerek son kez baktı. Serkan Kulaoğlu’nun cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(MB-

