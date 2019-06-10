Denizde arama çalışmaları sürüyor İzle



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kişiyi arama çalışmaları 15 saattir sürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, tekne ile zodyaklarla, havadan ise helikopter ve drone ile deniz didik didik aranıyor. Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S. tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina'ya gelerek emniyet güçlerini aradı. Akşam 20.00 itibariyle başlayan çalışmalar halen daha devam ediyor. İlçe Jandarma ekipleri ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama çalışmaları devam ediyor. Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Ş.’yi Kurşunlu açıklarında denizde yüzerken kurtarmıştı. Çalışmaların başlamasından bu yana geçen 15 saattir iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca havadan da helikopter ve drone ile bölge havadan taranıyor. Kayıp kişilerin yakınları ise, gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

